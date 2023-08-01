Австрійська банківська група Raiffeisen за пів року заробила в Росії 685 мільйонів євро

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International отримала внаслідок роботи в Росії протягом перших шести місяців цього року 685 млн євро чистого прибутку.

Про це пише АРА з посиланням на звіт банківської групи за роботу в першому півріччі 2023 року, передає Укрінформ.

"Операційний результат дещо збільшився (плюс 0,2%) до майже 1,1 млрд євро, прибуток після оподаткування зріс на 8,8%, до 685 млн євро", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хоча дочка RBI у РФ й зменшила майже наполовину обсяги непогашених клієнтських кредитів, "спостерігається зростання доходів і прибутку" банківської групи.

Так, чистий процентний дохід "Райффайзенбанку" в Росії зріс на 13,5%, до 698 млн євро. Крім того, чистий комісійний дохід також збільшився на 13,5%, до 760 млн євро.

"Загальна сума балансу (близько 23,5 млрд євро) в країні все ще залишається відносно великою. За словами начальника управління ризиків, це сталося переважно завдяки притоку депозитів, у тому числі від міжнародних компаній", – сказано в повідомленні.

Водночас вказується на те, що через західні санкції проти Росії банк наразі не має доступу до своїх прибутків, отриманих у РФ.

Частка російської дочірньої компанії в операційному прибутку Raiffeisen Bank International у другому кварталі склала 35,1%, а у першому кварталі 2023 року – 45,1%. Група RBI в цілому отримала операційний прибуток у розмірі 2,7 млрд євро за шість місяців, порівняно з 2,5 млрд євро за аналогічний період минулого року.

Голова правління банку Йоганн Штробль повідомив, що банківська група все ще працює над можливим продажем або відокремленням своєї дочки в Росії.

Згідно зі звітом, від роботи в Україні у першому півріччі 2023 року Райффайзен отримав прибуток у розмірі 80 млн євро. Також банківська група продовжує працювати у Білорусі, де заробила за цей період 56 млн євро.

Як повідомлялося, у березні австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.