США обмежили безвізовий режим для Угорщини

США обмежили участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму через занепокоєння щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у період 2011-2020 років.

Згідно з американською програмою безвізового режиму, громадяни країн, які ним користуються, можуть подорожувати до США з метою туризму або бізнесу на термін до 90 днів без візи, для чого їм потрібна лише так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA), передає Європейська правда.

Як інформує видання, з 1 серпня термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з двох років до одного, і ESTA буде дійсна лише для одноразового використання.

За словами посла США в Будапешті Девіда Прессмана, "існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особи".

Він додав, що США вже багато років звертають увагу Будапешта на цю "вразливість у сфері безпеки" за часів різних адміністрацій, але "уряд Угорщини вирішив не закривати її".

"Ідеться про вибір. Угорський уряд вирішив не розв'язувати цю проблему безпеки дотепер, що змусило Сполучені Штати відреагувати", – резюмував Прессман.

Після приходу до влади в 2010 році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана здійснив серйозні політичні зміни, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном – в тому числі в Румунії, Словаччині та Україні. Критики вважають, що так Орбан хотів підвищити свої електоральні перспективи.