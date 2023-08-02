Україна та США домовилися про обмін технічною інформацією в сфері ядерної безпеки

Державна інспекція ядерного регулювання України та Комісія ядерного регулювання США (US NRS) підписали домовленість про обмін технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки.

Як ідеться в повідомленні ДІЯРУ, основною метою укладеної домовленості є продовження і поглиблення співробітництва, обміну досвідом і взаємодії між регулюючими органами України та США щодо питань регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок і радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на навколишнє середовище ядерних установок і радіоактивних матеріалів.

Документ також передбачає розвиток спільних програм досліджень з ядерної безпеки.

Реалізація домовленості відбуватиметься шляхом обміну інформацією щодо нормативно-правових актів у вищезазначених сферах та реалізації спільних проєктів співробітництва.