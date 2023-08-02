Справа про рекордний хабар закінчилась штрафом: Злочевський уник тюрми за спробу підкупити голову НАБУ

Вищий антикорупційний суд 1 серпня затвердив угоду про визнання винуватості колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського у справі про рекордний хабар та призначив йому штраф.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості врахував "беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості" в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання.

Крім того, за результатами співпраці з прокурорами САП обвинувачений сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту "Армія Дронів". Також Злочевський надав допомогу підрозділам військовим у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

"Відповідно до угоди суд визнав колишнього міністра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

За вироком суду йому призначено узгоджене основне покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня 2020 року НАБУ затримало трьох осіб за підозрою у спробі дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому та директору Бюро Артему Ситнику у розмірі $5 млн за закриття провадження, в якому повідомлено про підозру ексміністру екології Миколі Злочевському.

Зокрема, були затримані заступник голови столичної Податкової служби Микола Ілляшенко, ексдиректор Burisma Group Андрій Кіча та колишня начальниця департаменту Фіскальної служби Олена Мазурова. Двоє останніх зрештою отримали умовні терміни.

Самого Злочевського, власника великої газової компанії Burisma Group, 11 серпня того ж року було оголошено в розшук у кримінальному провадженні про спробу дати хабар голові САП Назару Холодницькому.

НАБУ та САП завершили спецрозслідування щодо Злочевського у цій справі у жовтні 2021 року. Про підозру ексміністру повідомили заочно, оскільки він втік з країни.