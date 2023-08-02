США готують новий пакет військової допомоги для України, – ЗМІ

США можуть оголосити про надання Україні нового пакета озброєнь вже на початку наступного тижня.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела у Пентагоні.

Співрозмовник у Міноборони США повідомив, що новий пакет військової допомоги мають анонсувати наступного тижня. Однак, поки що точно не відомо, що саме до нього увійде.

Як повідомлялося, 25 липня США оголосили пакет військової допомоги для України на суму $400 млн.

Зокрема, до нього увійшли додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot і РСЗВ NASAMS, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, 120-м2 Stryker, ракети з оптичним наведенням TOW, а також Javelin та інші протитанкові системи та ракети.