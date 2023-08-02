Мінекономіки побачило можливість для покращення прогнозу зростання ВВП України

Реальне зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році може становити до 5%, проте з огляду на наявні ризики Міністерство економіки поки що консервативно зберігає прогноз зростання на рівні 2,8%.

Про це повідомила директорка департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки Наталія Горшкова, передає Інтерфакс-Україна.



"У тих робочих розрахунках, які ми маємо, ми так само, як і більшість експертів, які давали прогнози, бачимо можливість цього року вийти на реальне зростання близько 5%", – сказала вона на дискусії "Новий макроекономічний прогноз для України : яким буде курс, ВВП та інфляція", організованої Центром економічної стратегії (ЦЕС).



Водночас Горшкова вказала, що змінювати поточний прогноз 2,8% міністерство поки не збирається, оскільки ризики залишаються досить значними.



"Ми є частиною бюджетного процесу, і ми не хотіли б щоразу, як на гойдалках, переглядати базу для формування бюджету", – додала вона.



Горшкова уточнила, що раніше у відомстві прогнозували зростання економіки України у поточному році на 3,2%, проте у червні після руйнування Каховської ГЕС та через песимістичні очікування щодо майбутнього врожаю, його скоригували до 2,8%.



"Мабуть, ми поспішили", – зазначила вона.



Говорячи про більш довгострокові прогнози, представниця Мінекономіки зазначила, що, як і більшість експертів, у відомстві сподіваються, що війна 2024 року завершиться, і це стимулюватиме якнайшвидше відновлення в економіці.



"Тому, згідно з поточними прогнозами, які у нас є, ми очікуємо наступного року 5% зростання", – повідомила директорка департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.



За її словами, основним драйвером зростання виступає інвестиційна динаміка, при цьому характер інвестицій зміниться: військові інвестиції заміщатимуться інвестиціями в інфраструктурні проєкти, проєкти, пов'язані з відновленням, а також підкріплюватимуться іноземними інвестиціями, та поверненням мігрантів з-за кордону.



Щодо інфляції, на яку Мінекономіки цього року очікує на рівні 14,7%, Горшкова зазначила, що прогноз відомства залишається також консервативним, оскільки зберігається припущення можливості перегляду офіційного курсу гривні наприкінці року.



Як повідомлялося, Нацбанк минулого тижня підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Крім того, НБУ покращив оцінку інфляції цього року з 14,8% до 10,6%.