Після невдачі у Польщі monobank планує почати роботу у Литві

Український віртуальний банк monobank вивчає можливість відкриватись на литовському ринку.

Про це повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський під час Business Breakfast, передає Forbes.

"У Європі є різні регулятори: є ті, які більш відкриті до нових технологій, до прикладу – Балтійські країни. Зараз лише ведуться розмови з литовським регулятором", – сказав він.

Як повідомлялося, у січні цього року ще один співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував вихід банку на польський ринок під назвою stereo. Він обіцяв, що офіційний реліз проєкту відбудеться вже до кінця першого кварталу 2023 року. Утім, у травні стало відомо, що запуск проєкту вирішили відкласти на невизначений термін. Банк зібрав понад 230 тисяч попередніх заявок на отримання картки у Польщі.

Раніше власник "Універсал Банку" Сергій Тігіпко, на ліцензії якого працює віртуальний monobank, повідомляв, що команда українського необанку запустить стартап у Польщі.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який входить до групи "ТАС" Тігіпка.