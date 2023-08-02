У "Дію" повернули можливість змінювати місце проживання. Але не для всіх

У застосунку "Дія" повернули послугу зміни місця проживання. Утім, скористатися нею наразі можуть не всі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Наразі сервісом можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Водночас Мінцифри спільно з Міноборони працюють над поширенням послуги й на чоловіків призовного віку.

Щоб змінити місце проживання, треба:

бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

мати податковий номер;

мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії";

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року;

житло не має бути в іпотеці

Якщо людина має паспорт-книжку, то місце проживання можна змінити на порталі "Дія".