Ще один енергоблок АЕС вивели у ремонт, українців закликають заощаджувати електроенергію

У середу, 2 серпня, у плановий ремонт пішов ще один атомний енергоблок.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання", – наголосили в компанії.

Водночас 1 серпня найвище споживання порівняно з понеділком зросло на 1,7%, його зафіксували о 21:30. Це рівнозначно потужності одного теплового енергоблока, який необхідно додатково залучати, щоб забезпечити потребу в електроенергії.

Проте кількість енергоблоків, які можуть працювати та виробляти електроенергію, суттєво обмежена через масштабну ремонтну кампанію. Тому важливо економно використовувати електроенергію та розподіляти споживання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, наголосили в "Укренерго".

Також у компанії повідомили про зменшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях. Можливості компенсувати зниження потужності АЕС іншими видами генерації наразі обмежена через масштабну ремонтну кампанію на більшості електростанцій країни.

Як наголошують енергетики, при суттєвому зростанні споживання, особливо у вечірні години, імпорт електроенергії зможе лише частково допомогти забезпечити споживання.

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини о 3:00, з 8:00 до 10:00 та у вечірні години максимального споживання з 16:00 до 24:00 потужністю до 350 МВт, а також з Молдови – з 9:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 до 58 МВт. Експорт відсутній.