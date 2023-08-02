Кабмін затвердив стратегію повернення в Україну незаконних активів

Кабінет міністрів схвалив Стратегію повернення активів на 2023-2025 роки.

Як повідомляє Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління незаконними активами (АРМА), документ розроблено на виконання Державної антикорупційної програми, з урахуванням міжнародного досвіду та пропозицій заінтересованих органів державної влади.

Стратегія визначає курс державної політики для запровадження комплексної моделі повернення незаконних активів в Україну шляхом:

удосконалення законодавства щодо повернення активів, одержаних злочинним шляхом;

посилення інституційних спроможностей державних органів, уповноважених на здійснення заходів з повернення активів;

посилення міжвідомчого та міжнародного співробітництва у відповідній сфері.

Читайте також: Голова НАБУ пообіцяв повернути в Україну 600 кілограмів золота Януковича

Очікується, що ухвалений документ також стане основою для розробки механізмів виплати компенсацій, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також для відшкодування збитків, завданих нашій країні внаслідок збройної агресії РФ.

В АРМА також зауважують, що ухвалення Стратегії було одним із зобов'язань України перед ЄС.