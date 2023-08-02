Вперше за останні 30 років: Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг США

Агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг США з "ААА" до "АА+".

Як наголосили в агентстві, зниження рейтингу Сполучених Штатів відбулося через очікуване погіршення фіскальної ситуації протягом наступних трьох років, високе боргове навантаження та збереження загрози входження економіки країни у фазу рецесії, передає Укрінформ.

Сполучені Штати мали рейтинг ААА за шкалою агентства Fitch щонайменше з 1994 року, зауважує Bloomberg. Дії Fitch повторили зниження рейтингу США агентством S&P Global Ratings у 2011 році, яке так і не було переглянуту. Відтак, цей крок Fitch тепер дає США два рейтинги AA+, що може створити проблему для фондів, які інвестують лише у боргові інструменти з рейтингом ААА.

У Білому домі не погоджуються із винесеним вердиктом рейтингового агентства.

"Ми категорично не згодні з таким рішенням. Рейтингова модель, яку використовує Fitch, знизилася за президента Трампа, а потім покращилася за президента Байдена, і зниження рейтингу Сполучених Штатів у той момент, коли президент Байден досягнув найбільшого відновлення однієї із найсильніших економік світу, суперечить реальності", – зазначила прессекретарка Карін Жан-П’єр.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що також категорично не згодна з рішенням Fitch Ratings. "Зміна, оголошена агентством, є довільною та базується на застарілих даних", – зазначила вона.

Fitch – друге агентство, яке знизило кредитний рейтинг США на один щабель нижче за найвищу оцінку. Раніше, у 2011 році S&P Global Ratings знижував кредитний рейтинг США після чергових спірних дискусій в американському уряді щодо підняття стелі держборгу.