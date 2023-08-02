Менеджери Коломойського вивели 13 мільярдів з "Укрнафти": Прокуратура завершила розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування у справі про заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" на суму майже 13,3 мільярдів гривень.

На сьогодні прокурор САП надав доручення детективам НАБУ відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення, повідомляє пресслужба прокуратури.

Підозрюваними у справі є 8 осіб, серед яких колишні голова правління ПАТ "Укрнафта", заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта", начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта", а також колишні директори 5 комерційних підприємств.

За даними слідства, керівники ПАТ "Укрнафта" упродовж березня-серпня 2015 року незаконно поставили на користь п'яти комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ "Укрнафта" на зазначену суму.

Також встановлено, що службовими особами ПАТ "Укрнафта" у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 70 договорів на закупівлю нафтопродуктів на суму понад 3 млрд гривень на умовах повної передоплати. Однак у подальшому ПАТ "Укрнафта" дозволила відкласти постачання нафтопродуктів до кінця 2018 року, але так їх і не отримала, а сплачені за них авансом гроші вивели за кордон.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

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Як писав БізнесЦензор, за попередніми даними, лише з 2015 року під керівництвом менеджменту Ігоря Коломойського з найбільшої нафтовидобувної компанії України було виведено 31 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі: Як вивести з "Укрнафти" 31 мільярд і уникнути покарання. Кейс від Коломойського

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.