Світові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт Ізмаїла, – Reuters

Росія атакувала головний внутрішній порт України через річку Дунай 2 серпня, що призвело до зростання світових цін на продовольство.

Зокрема, ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані ударом по світовому постачанню, адже Україна є одним із провідних світових експортерів продовольства, пише Reuters.



Росія атакує українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру упродовж двох тижнів, відколи відмовилася продовжити "зернову угоду".



Порт Ізмаїла через Дунай був основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після поновлення блокади чорноморських портів з боку РФ.



Джерела Reuters на ринку підтвердили, що порт Ізмаїла був основною метою останніх атак. Рівень пошкоджень там оцінюється як "серйозний".



За словами аналітиків, унаслідок зриву "зернової угоди" в середині липня експорт зерна з України за місяць знизився на 40% порівняно з червнем.

Як повідомлялося, 2 серпня внаслідок ворожої дронової атаки на Одещину пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу".