Трейдери з ЄС та Молдови закачали на зберігання в українські сховища 600 мільйонів кубометрів газу

У липні 2023 року до України надійшло майже 589 млн кубометрів газу з Європейського Союзу та Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

"У липні 2023 року надходження природного газу до України склали 589 млн куб. м, з яких понад 99% надійшло до зберігання режимах "митний склад" та short-haul. Основні обсяги були завезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, з Угорщини надійшло 223,8 млн куб. м – 38% від загальних обсягів надходжень до України у липні, із Молдови – 142,9 млн куб. м (24%), Словаччини – 119,6 млн куб. м (20%), з Польщі – 102,8 млн куб. м (18%).

Зазначається, що на тлі заповнення європейських газосховищ на понад 85%, європейські трейдери активізувались із використанням української газової інфраструктури.

"У липні закачування газу в режимах "митний склад" та short-haul демонструє найвищі показники з початку повномасштабного вторгнення. Причому у 2023 році закачування газу нерезидентами розпочалось раніше, ніж торік", – уточнили в ОГТС.

Як повідомлялося, у червні Кабмін розблокував зберігання газу в українських сховищах європейськими компаніями.