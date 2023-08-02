Курс російського рубля до китайського юаня впав до рекорду за рік

Курс юаня на Московській біржі перевищив позначку 13 рублів вперше з квітня 2022 року.

З початку торгів у середу курс юаня зріс на 18 копійок або 1,39% – до 13,01 рубля, передає РБК. Востаннє китайська валюта торгувалася на рівні понад 13 рублів понад рік тому – 14 квітня 2022 року.

Курс рубля до долара США на торгах Московської біржі падає на 1,32% – до 93,55 руб./$.

Тиск на рубль продовжує надавати дисбаланс між попитом на іноземну валюту та її пропозицією, якого не вистачає для забезпечення імпорту, вважає експерт російської компанії "БКС Світ Інвестицій" Дмитро Бабін. На його думку, додатковий тиск чинить відтік валюти з Росії за кордон. При цьому зростання цін на нафту не може компенсувати вплив інших чинників через зменшення обсягів її експорту.

Крім того, з 1 серпня ЦБ розпочав продаж валюти (юанів) за операціями інвестування коштів ФНБ.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубля позитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Курс рубля активно знижується із середини травня. На початку липня курс євро перевищив 102 рублі, а долар США сягну 93 рублів вперше з березня 2022 року.

Дані Мінфіну РФ свідчать, що у червні на тлі падіння курсу рубля суттєво зросли доходи російського бюджету, водночас видатки різко впали. Внаслідок цього федеральний бюджет РФ у січні-червні був виконаний з дефіцитом 2,6 трильйона рублів. У січні-травні російське міністерство оцінювало дефіцит у 3,41 трлн рублів при плані на рік на рівні 2,9 трильйона рублів, отже у червні він зменшився зменшився на 816 млрд рублів.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.