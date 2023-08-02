Розкрадання землі в Одесі: САП закінчила слідство у справі Труханова та Галантерника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, за фактами незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів.

Детективам НАБУ доручено відкрити матеріали у кримінальному провадженні стороні захисту, повідомляє пресслужба САП.

Серед підозрюваних у справі осіб – мер Одеси Геннадій Труханов, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.

САП зазначає, що перед завершенням досудового розслідування підозри фігурантам справи змінили, а деяким з них повідомили про нові підозри, зокрема, за фактами отримання від керівника злочинної організації неправомірної вигоди у виді об’єктів нерухомості.

За даними слідства, протягом 2016-2019 років вказані особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови.

Так, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам–забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді, забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.

Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн. Крім того, в ході розслідування встановлені факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.

На сьогодні дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. ч. 1, 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Керівнику злочинної організації, оскільки особа переховується від слідства за межами України, повідомлено про підозру за ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369-2 КК України в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України. Ймовірно, йдеться про Володимира Галантерника, якого НАБУ оголосило у розшук у листопаді 2021 року.

При цьому із вказаного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування стосовно колишнього очільника прокуратури Одеської області. 20 липня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення у ньому досудового розслідування.

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На початку жовтня 2021 року на той час генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання та бізнесмену Володимиру Галантернику.

Загалом у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними НАБУ, 10 є членами злочинної організації, а решта – учасниками скоєння злочинів.

В березні Володимир Галантерник підтвердив, що окрім ринку "Привоз", він контролює найбільший в Україні ринок промтоварів "7 кілометр", а також низку ТРЦ в Одесі. Водночас усі ці активи оформлені на номінальних власників чи офшори.

Нагадаємо, Володимира Галантерника часто в ЗМІ називають "смотрящим" за Одесою, зазначаючи, що Галантерник очолює "бек-офіс" мера Одеси Геннадія Труханова, і є найбільш впливовим у регіоні політиком і найбагатшою людиною. Водночас Галантерник не веде публічного життя в Україні, а вся його сім'я проживає в Лондоні.