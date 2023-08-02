Через зупинку "зернового коридору" експорт аграрної продукції впав на третину, – УКАБ
Як наголосили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", також потрібно врахувати, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон і значна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд.
"Такі невтішні результати експорту насамперед пояснюються зупинкою роботи "зернового коридору" 18 липня, а також його низькою активністю ще до припинення терміну дії. У липні даним каналом було експортовано лише 292 тис. тонн. Також свій негативний вплив на обсяги експорту мали обстріли Росією портової інфраструктури річкових портів Дунаю", – зазначають експерти.
Щодо структури експорту продукції в липні, то вона мала наступний вигляд:
- зернові культури: 2,3 млн тонн (кукурудза – 51%, пшениця – 36%, ячмінь – 13%). Падіння до показника минулого місяця: -40%;
- олійні культури – 330,0 тис. тонн (ріпак – 73%, соєві боби – 23% та насіння соняшнику – 3%). Зростання: +37%.
- рослинні олії – 549,4 тис. тонн (соняшникова олія – 92%, ріпакова – 4% та соєва – 4%). Зростання: +7%.
- макухи після вилучення рослинних олій – 320,7 тис. тонн (соняшникова – 91%, соєва – 9%). Падіння: -12%.
Зазначається, що найбільші падіння обсягів експорту продемонстрували ті позиції, які мають значну вагу при відносно невисокій їх вартості. Вони переважно експортувалися в межах дії Чорноморської зернової ініціативи. Зокрема, йдеться про зернові культури та макухи.
Утім, як зауважують аналітики, зростання обсягів експорту олійних культур відбувається за рахунок початку збору врожаю ріпаку і стартом його експорту.