У США успішно запустили ракету-носій Antares, створену за участі українських підприємств

2 серпня 2023 року о 03:31 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу Antares. Ракета вивела на орбіту космічний корабель Cygnus з корисним навантаженням для Міжнародної космічної станції.

Як ідеться в повідомленні Державного космічного агентства України, основна конструкція першого ступеня ракети-носія і частина наземного обладнання розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовлена Південним машинобудівним заводом (Дніпро) в кооперації з українськими підприємствами "Київприлад" (Київ), "Хартрон-Аркос" (Харків), "Хартрон-Юком" (Запоріжжя), "Чезара Телеметрія", "Рапід" (Чернігів) на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Підготовку PH Antares, її випробування та пуск проведено за участі фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та ТОВ "Хартрон-Аркос". На ДП "КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску і в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.

Усього з 2013 року ракета-носій Antares стартувала 18 разів, 17 з них – успішно. Сьогоднішній 18 пуск був останній в модифікації РН Antares 230+, створеної за участі українських підприємств. Для наступних трьох запусків у 2023-2024 роках корпорація Northrop Grumman зафрахтувала три РН Falcon 9 у компанії SpaceX.

У подальшому корпорація Northrop Grumman у співпраці з американською компанією Firefly Aerospace має намір створити оновлену версію ракети Antares 330, що дозволить вирішити питання залежності від іноземних постачальників обладнання.