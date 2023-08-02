Бельгія затримала танкер за підозрою в контрабанді нафтопродуктів із Росії

Судно Galatia під панамським прапором затримано в Антверпені, оскільки влада Бельгії вирішила, що воно перевозить нафтопродукти з Росії під виглядом саудівських.

Як пише Lloyd's List, це судно належить до компанії Gatik Ship Management, великого перевізника російської нафти, передає enkorr.

Бельгійська влада вважає, що Galatia контрабандно постачала російське паливо до ЄС. Судно перевантажувало нафтопродукти на грецькі танкери, далі паливо доставляли до ЄС як саудівське.

У кінці липня повідомлялося, що державна енергетична компанія Аргентини Enarsa відмовилася прийняти вантаж скрапленого російського природного газу (LNG), змусивши танкер повернутися в море.