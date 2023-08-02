70 мільйонів на стадіон під час війни: Житомирська ОДА розірвала скандальну угоду

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА розірвав укладену за результатами тендеру угоду з фірмою "АртХаус" про продовження реконструкції центрального стадіону "Полісся" в Житомирі вартістю 70 млн грн.

За даними у системі Prozorro, договір розірвано 21 липня за згодою сторін, оплат за ним не проводилось.

Як повідомлялося, цю угоду уклали 21 червня. За 69,9 млн грн переможець тендеру мав виконати третю чергу реконструкції футбольного поля та благоустрою території центрального стадіону "Полісся" по вул. Фещенка-Чопівського, 18.

Угода передбачала аванс у розмірі 30% вартості робіт, їх мали завершити до кінця 2024 року.