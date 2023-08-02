73% української молоді хотіли б працювати на себе, – дослідження

Самозайнятості та власному бізнесу надали б перевагу 73% опитаних молодих людей в Україні

Як свідчить дослідження лабораторії Rating Lab, зокрема, на запитання, що б ви обирали між різними видами праці, 19% українців відповіли, що вважали за краще бути найманим співробітником, 73% обрали б бути самозайнятими чи вести власний бізнес, передає Інтерфакс-Україна.

У той час як у 55% жителів Європейського Союзу вважали за краще бути найманим співробітником, 39% – самозайнятими або вести власний бізнес.

На запитання, чи думали респонденти, які у відповіді вибрали працювати на себе, про власний бізнес, 8% відповіли, що вже розпочали власну справу, 28% – роблять деякі кроки для початку бізнесу, 59% – розглядають таку можливість, але ще не робили ніяких кроків, 4% – відповіли, що не думали, а 1% важко відповісти на запитання. У той час як у 14% жителів ЄС відповіли, що вже розпочали власну справу, 18% – роблять деякі кроки для початку бізнесу, 55% – розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 9% – відповіли, що не думали, а 4% важко відповісти на запитання.

У топ-3 сфер, у яких українці хотіли б розпочати бізнес, входять: комерція та торгівля (18%), IT та е-комерція (14%), культура та дизайн (12%). Що стосується жителів ЄС, то їх вибір упав на: IT та е-комерція (13%), культура та дизайн (10%), комерція та торгівля (9%) та туризм, відпочинок та розваги (9%).

Опитування для дослідження в Україні провела 20-25 травня 2023 року Соціологічна група "Рейтинг" на платформі Rating Online. Аудиторія дослідження: молодь 15-30 років. Вибіркова система: 900 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження – трохи більше 3,5%. Аудиторія дослідження у ЄС: молодь 15-30 років, покриття 27 країн Європейського Союзу. Вибіркова сукупність: 26 992 респондента. Опитування в ЄС проведено Eurobarometer 10-20 жовтня 2022 року на замовлення Європейської Комісії, Генерального директорату з зайнятості, соціальних питань та інклюзії.