Мін’юст подав позов про конфіскацію заводу російського сенатора Калашніка у Конотопі

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді конфіскації майна до російського підприємця і сенатора Сергія Калашніка.

Як повідомляє пресслужба міністерства, він брав участь у голосуванні за прийняття федеральних законів стосовно незаконої анексії територій України та був причетний до сприяння в підготовці РФ до повномасштабного вторгнення в Україну.

Предметом позову є стягнення в дохід держави є 100% статутного капіталу українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

За даними на сайті підприємства, "Мотордеталь-Конотоп" – це єдиний у Східній Європі великий виробник гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння, який постачає свою продукцію у 31 країн світу.

До його структури входять чавунно-ливарне виробництво, два механообробні цехи та допоміжні цехи. На заводі працює понад 800 співробітників.