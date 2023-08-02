Нацбанк оштрафував 15 надавачів фінансових послуг

Національний банк України наклав штрафи на вісім ломбардів, трьох лізингодавців та чотирьох фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року.