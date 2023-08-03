Виробник кави Jacobs хоче вивести з російського ринку закордонні бренди, але повністю з РФ не піде

Нідерландська компанія JDE Peet’s, якій належать бренди кави Jacobs, L’Or, Tassimo та Douwe Egberts, припинить продаж іноземних брендів кави та чаю на російському ринку до кінця року.

Як зазначається у фінансовому звіті компанії за перше півріччя 2023 року, в Росії будуть представлені лише місцеві бренди, передає "Коммерсант".



Крім того, компанія знизила цільовий показник прибутку за підсумками року через невизначеність на тлі переходу до місцевих брендів на російському ринку.

За підсумками першого півріччя JDE Peet's зазнала збитків у 185 млн євро через ребрендінг бренду кави Jacobs в Росії.



"У першій половині 2023 року ми ініціювали перехід від багатоканальної організації в Європі до локального портфоліо у Росії", – сказав генеральний директор компанії Фаб'єн Саймон.



За його словами, компанія не збирається повністю йти з Росії. Саймое наголосив, що робота компанії на російському ринку не суперечить санкціям Заходу. У російському підрозділі компанії працює понад 900 осіб.



У березні повідомлялося, що JDE може відмовитися від бренду Jacobs у Росії. У компанії говорили, що планують продовжувати забезпечувати клієнтів і споживачів у Росії через локальне представництво.