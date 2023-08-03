Прикордонники зафіксували різке зростання потоку громадян, які перетинають кордон України

За липень український кордон перетнуло на близько 600 тисяч осіб більше ніж за червень, а кількість українців, які повертаються, більша ніж тих, хто виїжджає.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Загалом у липні прикордонники оформили пропуск через кордон з країнами ЄС та Молдовою понад 3,8 млн осіб. Це майже на 1 млн більше, ніж у травні.

"Зростання пасажиропотоку відбулося після закінчення навчального року в українських школах. При цьому на початку літнього сезону кількість наших співвітчизників, які їхали з України, переважала, але зараз ця ситуація змінилася", – уточнюють прикордонники.

Зазначається, що частка українців серед осіб, які перетинають кордон, становить понад 85%. Переважно це жінки, діти та літні люди.

Більш ніж половина пасажиропотоку припадає на українсько-польську ділянку кордону, особливо кількість охочих перетнути кордон зростає з п’ятниці по понеділок.

"Через це перед пунктами пропуску можуть виникати накопичення осіб та транспорту. Щоб не простоювати у чергах рекомендуємо громадянам за можливості обирати маршрути через пункти пропуску, які менш завантажені: "Смільниця", "Грушів" і "Угринів" або перетинати кордон у дні, коли пасажиропотік менший", – попередили в Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, близько 6,2 мільйона українців наразі перебувають за кордоном. Водночас, за даними ООН, 76% українських біженців планують повернутися додому.