Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

У період із 2 по 3 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,47 копійок і склала 49,85 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 26 копійок – до 51,88 грн/л, а дизельне пальне – на 50 копійок, до 49,1 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 49 грн/л, А-95-преміум – до 49,5 грн/л, бензин А-92 – до 48 грн/л, дизельне пальне – до 49 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 50 копійок, до 50,9 грн/л, дизпальне додало 50 копійок – до 49 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", AMIC, VostokGaz, Mango, "Фактор" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-4 грн/л.