Сума необмежена: Маск пообіцяв оплатити судові процеси користувачів Twitter, які втратили роботу через дописи в соцмережі

Власник соціальної мережі Twitter (після ребрендингу – Х) Ілон Маск заявив, що покриє фінансові витрати на судовий процес користувачам, які втратили роботу через допис або лайк на платформі.

"Якщо ваш роботодавець несправедливо поставився до вас через публікацію або лайк на цій платформі, ми профінансуємо ваш судовий рахунок", – написав Маск.

Він додав що сума, яку може оплатити компанія Twitter, необмежена.

Раніше повідомлялося, що Twitter після ребредингу знижує ціни на рекламу, щоб повернути компанії на платформу.

Як повідомлялося, Маск анонсував заміну логотипу соцмережі Twitter із пташкою на "X", а вже 24 липня виконавча директорка Twitter Лінда Яккоріно оприлюднила оновлений логотип.

Компанія планує перейти від платформи, орієнтованої на текст, до інтеграції більше аудіо, відео та платіжних функцій і прагне залучити рекламодавців, а також співпрацювати із мовниками або платіжними системами.