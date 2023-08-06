У Польщі підтвердили пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Польський трубопровідний оператор PERN 6 серпня повідомив про пошкодження однієї з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба", відновлення прокачування очікується у вівторок, 8 серпня.

"Служби PERN досягли пошкодженої ділянки однієї з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба" в гміні Ходеч. Це магістраль, яка транспортує сиру нафту морських поставок на захід. Наразі ведуться ремонтні роботи на нафтопроводі. Очікуваний час відновлення прокачування – ранок вівторка", – сказано в повідомленні, передає Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що "на місці події продовжують працювати всі служби PERN, до робіт також залучено Державну протипожежну службу та Добровільну пожежну дружину. Також присутня спеціалізована компанія, яка із завтрашнього дня займеться рекультивацією ділянки, щоб повернути її у вихідний стан".

Раніше ЗМІ повідомляли, що одну з двох гілок нафтопроводу "Дружба" в напрямку Німеччини було відключено через витік на ділянці у Польщі. Друга гілка нафтопроводу функціонує без змін.

У 2022 році Німеччина та Польща загалом отримували через північну гілку трубопроводу близько 480 тис. барелів нафти на день. Чехія, Угорщина та Словаччина імпортували майже 290 тис. барелів на день.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго ЄС на імпорт російської нафти, але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".