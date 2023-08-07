Більше, ніж будь-якій іншій країні: Допомога США для України перевищила $66 мільярдів

Обсяг допомоги США, що виділяється для України, перевищує обсяги допомоги будь-якій іншій країні.

Як пише The Washington Post, загальний обсяг допомоги США Україні вже сягнув $66,2 млрд, із яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки – $20,5 млрд, і ще $2,6 млрд становить гуманітарна допомога, передає LIGA.net.

Ця сума перевищує допомогу, яку США виділяють будь-якій іншій країні та "перевищило двосторонню підтримку інших союзників США", у тому числі найбільших отримувачів підтримки – Ізраїлю, Йорданії та Єгипту.

На думку експертів, ця сума фактично є "інвестицією США в союзника", подібної до якої не було з часів плану Маршалла (обсяг якого, з поправкою на інфляцію, становив близько $150 млрд за три роки).

Видання ілюструє масштаби підтримки, зазначаючи, що обсяг американської допомоги Україні вже перевищив вартість Twitter ($44 млрд), космічного телескопа "Джеймс Вебб" ($10 млрд) та витрати на план студентських позик адміністрації Байдена ($39 млрд).

Однак, попри те, що США є найбільшим донором України, інші країни виділяли на допомогу Україні набагато більший відсоток ВВП, пише газета. Зокрема, за даними Кільського інституту світової економіки, Європа зараз витрачає в Україну більшу частку свого ВВП, ніж США.

4 серпня Національний банк України зазначав, що у 2022 році зобов'язання з військової допомоги Україні перевищили $66 млрд. Військову підтримку минулого року надали 32 країни. Найбільшим донором за номінальними обсягами військової підтримки були США – понад $40 млрд у відносних вимірах – Естонія та Латвія (0,75-0,9% ВВП, 35-40% військових витрат), а також Литва та Польща (0,35-0,45% ВВП, 15-20% військових витрат).