Європейські компанії зазнали збитків в РФ після початку війни на 100 мільярдів євро, – FT

Найбільші європейські компанії зазнали прямих збитків від своєї діяльності в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну на 100 млрд євро.

Відповідні розрахунки провело видання Financial Times. Найбільше втратили компанії Великої Британії, Німеччини та Франції, передає російський Forbes.

Журналісти вивчили звіти 600 найбільших європейських компаній за 2023 рік. 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, пов'язані з обміном валюти, та інші витрати на продаж, закриття чи скорочення підприємств у Росії.

На думку аналітиків, попереду ще більше проблем: на це вказує перехід під контроль держави російських підприємств імпортерів газу Fortum і Uniper у квітні і Danone і "Балтики" (Carlsberg) у липні.

За даними Київської школи економіки, понад 50% із 1871 європейської компанії, яка працювала в Росії до лютого 2022 року, продовжують свою діяльність досі. Серед них – італійська UniCredit, австрійська Raiffeisen, швейцарська Nestle і британська Unilever.



"Навіть якщо компанія втратила багато грошей, залишаючи Росію, ті, хто залишається, ризикують зазнати значно більших збитків", – наголосив партнер компанії стратегічного консалтингу Control Risks Набі Абдуллаєв. "Чим швидше ви пішли, тим менше ваші втрати", – додав він.



Найбільші втрати зазнали компанії кількох галузей. У нафтогазовій галузі три компанії – BP, Shell і Total Energies – повідомили про сумарні витрати в 40,6 млрд євро. Але ці втрати вони змогли перекрити за рахунок високих цін на нафту і газ: компанії прозвітували про рекордний сукупний прибуток 2022 року на близько 95 млрд євро, або $104 млрд.



Фінансові компанії, включно з банками, страховиками та інвестиційними фірмами, зафіксували списання та інші витрати на суму 17,5 млрд євро.

Комунальні підприємства безпосередньо постраждали на 14,7 млрд євро, а промислові, включаючи автовиробників, – на 13,6 млрд євро. Одинадцять автовиробників зазнали збитків на 6,4 млрд євро.

Найбільше постраждали британські компанії, що втратили понад 30 млрд євро. На другому та третьому місцях – Німеччина та Франція із втратами у понад 20 млрд євро.