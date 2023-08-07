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Хакери зламали сайт МосміськБТІ, усі дані передали силам оборони України

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Хакери зламали сайт МосміськБТІ, усі дані передали силам оборони України
Проукраїнські хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МоскміськБТІ).

Зазначається, що ніби всі дані передали Силам оборони України, передає Радіо Свобода.

Московське міське бюро технічної інвентаризації – це держорганізація, яка фіксує інформацію про нерухомість та будівлі міста. У БТІ зберігаються плани будівель, технічні паспорти, відомості про зношування, інформація про комунікації та інші документи.

"Інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані силам оборони України", – йдеться у повідомленні хакерів на сайті.

Також зазначається, що були зібрані всі дані про місця проживання і власності жителів столиці РФ.

Хакери зламали сайт МосміськБТІ, усі дані передали силам оборони України 01

Станом на 9:20 за київським часом наслідки атаки все ще не усунули.

Як стверджується, за це відповідальне угруповання "sudo_RM_RF" – воно було причетне до атаки на Rutube у травні 2022-го. Тоді сервіс не працював дві доби.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Не дізнаємося, все засекретять. А що випливе-скажуть ''фейк''.
  • Денис Александров 4c9f772b
    Це круто!!! Всі технічні данні тепер є)) - будемо знати у яку саме колону треба влучити аби рухнула вся будівля
  • Маск13
    Ех ! Назви якісь знайомі ... БТІ ...
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