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Великі мережі продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

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Великі мережі продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо
У період із 4 по 7 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 41 копійку та склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок – до 52,39 грн/л, а дизельне пальне – на 43 копійки, до 49,69 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 – до 52,99 грн/л, А-95-преміум – до 54,99 грн/л, дизпаливо – до 52,99 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,5 грн, до 50,4 грн/л, дизпальне додало 0,5 грн/л (до 49,5 грн/л). На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн, на KLO дизпальне додало 0,5 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", AMIC, Chipo, VostokGaz й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,40-3 грн/л.

Топ коментарі

  • Gal
    Так жнива! Хтось хліб збирає, а хтось бабло косить ну і кацапам допомагає... Вони ракетами зерносховища нищать, а бариги цінами. Правда, за то все нам прийдеться платити, але ж то вже звично, як завжди... Ну а хтось нам відосіки показує...
  • Vitaliy Sander
    Епоха бідності і зубажіння нарешті закінчилась. Почалась епоха убогості, ніщєбродства, безробіття і тотального скорочення населення.
  • Николай Князев 8ab7a2e2
    Хуже нє будєт! Главноє шо нє барига!
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