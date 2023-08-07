Великі мережі продовжують підвищувати ціни на бензин та дизпаливо

У період із 4 по 7 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 41 копійку та склала 50,39 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок – до 52,39 грн/л, а дизельне пальне – на 43 копійки, до 49,69 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 – до 52,99 грн/л, А-95-преміум – до 54,99 грн/л, дизпаливо – до 52,99 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,5 грн, до 50,4 грн/л, дизпальне додало 0,5 грн/л (до 49,5 грн/л). На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн, на KLO дизпальне додало 0,5 грн/л.

Мережі "БРСМ-Нафта", AMIC, Chipo, VostokGaz й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,40-3 грн/л.