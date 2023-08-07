Ердоган збирає засідання уряду для обговорення "зернової угоди"

У понеділок, 7 серпня, відбудеться засідання уряду Туреччини за головування президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. У порядку денному, зокрема, питання зернової ініціативи, а також останні події війни Росії проти України.

Як пише Hürriyet, також обговорюватимуть можливий візит президента РФ Володимира Путіна в Туреччину під кінець цього місяця, передає Укрінформ.

"Обговорюватиметься хід російсько-української війни, дипломатичні контакти Туреччини для припинення війни та Чорноморська зернова ініціатива, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку. У цьому контексті будуть переглянуті стратегії, яких дотримуватиметься Туреччина, щоб "зерновий коридор" запрацював знову", – пише видання.

Зазначається, що йтиметься також про можливий візит Путіна наприкінці серпня.

Окрім того, на засіданні турецького уряду обговорюватимуть членство Швеції в НАТО, відносини між ЄС і Туреччиною, регіональні та двосторонні дипломатичні відносини. А також економічну ситуацію в країні, протидію інфляції, залучення іноземних інвестицій, подолання наслідків землетрусів, боротьбу з тероризмом, нелегальну міграцію та розглядатимуться інші питання.

Відповідно до інформації на сайті президентської адміністрації, засідання розпочнеться о 15:00 в президентському палаці в Анкарі.

Як повідоомлялося, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.

Через зупинку "зернового коридору" експорт української аграрної продукції в липні впав на третину.