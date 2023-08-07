Кабмін дозволив рейдову перевалку зерна з українських портів на Дунаї ближче до кордону з Румунією

Кабінет міністрів встановив місця розташування якірних стоянок біля дунайського гирла Бистре, яке проходить територією Румунії, для організації рейдового перевантаження зернових вантажів з морських портів "Усть-Дунайськ" (Вилкове) та "Ізмаїл".

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 4 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Доповнено на період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування новими географічними координатами місця розташування якірних стоянок біля гирла Бистре для організації рейдового перевантаження зернових вантажів з морських портів "Усть-Дунайськ" та "Ізмаїл" на судна типу "панамакс", – написав Мельничук.

За його словами, рішення ухвалено з метою збільшення обсягів вантажопереробки морських портів Дунайського регіону у період воєнного стану.

Відповідні зміни внесено до меж акваторії морського порту "Усть-Дунайськ", затверджені постановою №1274 ще 7 жовтня 2009 року.

Раніше Українська зернова асоціація зверталася до уряду з проханням сформувати рейдові перевалки всім морським портам дунайського регіону та надати річці Дунай статус внутрішнього водного шляху Е-80-09 відповідно до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення.

Читайте також: Блокада "зернового коридору": Українські агрохолдинги зменшують посіви озимих через труднощі з експортом зерна

Як повідомлялося, в ніч на 2 серпня Росія атакувала українські порти на Дунаї, пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі та офіс "Українського дунайського пароплавства".

Внаслідок цього кількість заходів суден в українські порти на Дунаї впала у 2-5 разів.