Україна в липні виробила боєприпасів удвічі більше, ніж за весь 2022 рік, – Камишін

Минулого місяця Україна виробила у понад двічі більше мінометних та артилерійських боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю The Wall Street Journal, до кінця року Україна також вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО, передає Forbes.

За словами міністра, результати виробництва снарядів за липень швидше свідчать не про те, як багато Україна виробляє зараз, про те, як мало вона випускала раніше.

Він додав, що цифри засекречені, але пройдуть роки, перш ніж Україна зможе виготовляти достатньо боєприпасів для задоволення поточних потреб. До того ж ще за рік до вторгнення Україна взагалі не виробляла боєприпасів.

Як наголосив Камишін, його безпосереднім пріоритетом були боєприпаси, які за словами офіційних осіб США, споживаються українськими військами зі швидкістю близько 90 тис. снарядів на місяць. Щоб підштовхнути виробництво, він відвідав десятки заводів, розосереджених країною і за кордоном, щоб Росії було важче завдати удару по них.

За його словами, Камишін здивувався, виявивши, що деякі фабрики не працюють цілодобово чи у вихідні дні. "На другий рік війни усі мають працювати 24/7". Міністр продовжив контракти оборонних компаній до кінця року та залучив більше фірм для переорієнтації виробництва на оборонну промисловість.

За його словами, до кінця року Україна вироблятиме 155-мм боєприпаси стандарту НАТО, також вже виготовлені радянські калібри 152-мм та 122-мм.

Також Камишін сподівається, що інші компанії наслідуватимуть приклади німецького виробника боєприпасів Rheinmetall, BAE Systems та турецької Baykar, які вже працюють на відкриттям заводів в Україні. За словами Камишіна, кілька американських виробників зброї також виявили інтерес.

Як раніше повідомляв міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, українському ОПК з початку року вдалося наростити темпи виробництва боєприпасів у десять разів, однак це все ще недостатньо для задоволення потреб війська.