У Польщі заявили про заміну пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба"

Польський трубопровідний оператор PERN 7 серпня повідомив про заміну пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба".

Як повідомили в пресслужбі компанії, відповідні служби працювали всю ніч, закінчили монтаж нової ділянки газопроводу і почали його зварювання, передає Інтерфакс-Україна.



Раніше ЗМІ повідомляли, що одну з двох гілок нафтопроводу "Дружба" в напрямку Німеччини було відключено через витік на ділянці у Польщі. Друга гілка нафтопроводу функціонувала без змін.

Пізніше PERN підтвердив пошкодження однієї з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба" у гміні Ходеч. Це магістраль, яка транспортує сиру нафту морських поставок на Захід. Зазначалося, що очікуваний час відновлення прокачування – ранок вівторка (8 серпня).

У 2022 році Німеччина та Польща загалом отримували через північну гілку трубопроводу близько 480 тис. барелів нафти на день. Чехія, Угорщина та Словаччина імпортували майже 290 тис. барелів на день.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго ЄС на імпорт російської нафти, але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".