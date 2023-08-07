Американська ІТ-компанія купила український стартап для управління командами

Американська ІТ-компанія у галузі HRtech – Peoplelogic – оголосила про придбання заснованої українцями платформи для управління командою та її продуктивністю Plai.

Деталі угоди не розкриваються, пише галузеве видання ain.ua.

"Інтеграція комплексної платформи організаційного успіху Peoplelogic з інноваційним інструментом управління персоналом і продуктивністю Plai.team створює перше у своєму роді рішення, яке вирішує багатогранні виклики, з якими сьогодні стикається бізнес", – зазначається у пресрелізі американської компанії.

Plai у 2019 році заснували Андрій Бас, Саша Чепурний та Олег Кривицький. Стартап розробляє інструменти з управління командою для HR-спеціалістів, лідів та менеджерів компаній. Серед рішень – опитування, зустрічі 1:1, оцінка ефективності та робота з фідбеком.

Американська компанія Peoplelogic розробляє data-driven платформу, що використовує дані робочих інструментів працівників для аналізу продуктивності їхньої роботи. Також вона дозволяє підвищити залученість команди, надаючи рекомендації для підвищення їхньої операційної ефективності.