"Укрзалізниця" продовжує курсування поїзда з Києва до Львова ще на два дні

Через великий попит "Укрзалізниця" продовжила курсування додаткового поїзда №191/192 сполученням Київ – Львів ще на дві дати – 9 а 10 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, "Укрзалізниця" включає у склад поїзда №89 по два додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня, і додатковий 1 вагон в склад поїзда №12 зі Львова до Одеси на 8 серпня і з Одеси до Львова на 9 серпня.

Зазначається, що квитки на поїзд №191/192 будуть доступні в застосунку компанії, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.