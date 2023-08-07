Влада Черкас витратить 94 мільйони на ремонт військоммату за завищеними цінами

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради 25 липня за результатами тендерів замовив у "Конструкторське бюро Гарант" реконструкцію будівлі і капремонт прилеглої території за 94 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2024 року в Черкасах мають завершити третю чергу реконструкції будівлі по вулиці Хоменка, 19, вартістю 68 млн грн, а також капітальний ремонт прилеглої до неї території за 26 млн грн. У цій будівлі знаходиться Черкаський обласний територіальний центр комплектування.

Зокрема виконають загальнобудівельні та електромонтажні роботи, облаштують мережі, відеонагляд, зв’язок, майданчик під генератор, плац, тротуари, проїзди тощо.

При цьому в підсумкових відомостях ресурсів ціни основних будівельних матеріалів перевищують ринковий рівень.

Так, дрібнозернистий щільний асфальтобетон марки 1 із маркуванням АСГ.Др.Щ.НП.І на суму 7,20млн грн коштує 8 196 грн за тонну (без ПДВ). Червневий моніторинг "ДерждорНДІ" показує, що ціна такого асфальтобетону на Черкащині складає 5 052 - 5 920 грн за тонну. Тобто це принаймні на третину дешевше від нинішньої тендерної ціни.

При цьому Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міськради у липні замовляв іншій компанії ремонт частини вулиці Героїв Холодного Яру таким асфальтобетоном на бітумі 70/100-55 по 4 833 грн за тонну, що майже вдвічі дешевше.

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Щебінь марки М1000 різних фракцій 5-20 мм та 20-40 мм на суму 2,25 млн грн замовили по 817 грн за кубометр. У моніторингу "ДерждорНДІ" ціни щебню таких фракцій не перевищують 515 грн. Це в півтора раза дешевше, проте конкретна марка за міцністю там не вказана.

Крім того, утеплювач "Техноруф В Оптима" щільністю 185 кг на кубометр товщиною 100 мм на суму 1,8 млн грн обійдеться у 871 грн за кв. м. Зараз на сайті "Техноніколь" він коштує на 42% дешевше – 507 грн за кв. м, а на сайті "Sweetondale" на 18% дешевше – 714 грн за кв. м.

Кабель ВБбШВ 4х70 на 1,72 млн грн замовили по 2 585 грн за метр. У червневому прайс-листі крупного постачальника "Укрпровід" він коштує 1 384 грн за метр, що майже вдвічі дешевше.

Фірма отримала підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Місцеве ТОВ "Конструкторське бюро Гарант" зі статутним капіталом 1 тис. грн належить Наталії Сергієнко, а директором є Андрій Охота. До 2021 року директоркою була Леся Стасишен. До 2020 року фірмою володів Денис Бурімов. У 2017 році посаду директора певний час обіймав Юрій Піддубний, а до того Денис Бурімов був і директором також.

Загалом із 2017 року фірма отримала підрядів на Черкащині й Київщині на 265 млн грн.

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міськради очолює Олександр Яценко. Два роки тому поліція підозрювала, що він замовляв ремонти тротуарів знайомому підприємцю, в результаті чого частина бюджетних коштів була привласнена шляхом завищення ціни на плитку. Однак з 2021 року нових ухвал по цій справі в реєстрі не з’являлось.