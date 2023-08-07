Імпорт алкогольних напоїв до України зріс за пів року у 2,3 раза, – ІАЕ

У січні-червні 2023 року в Україну було ввезено агропродукції на $3,53 млрд, що на $611 млн більше, ніж за шість місяців минулого року.

За підрахунками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає 42% імпортних поставок. За перше півріччя 2023 року у цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму в $1,49 млрд.

Значно менші обсяги імпорту з інших регіонів світу. За січень-червень цього року українські компанії закупили продовольства у партнерів з Азії – на $596 млн (17% у загальних обсягах закупівель), країн Латинської Америки – на $216 млн (6%) та африканського континенту – на $130 млн (4%).

У рейтингу головних постачальників сільськогосподарської продукції на український ринок провідні місця посідають Польща ($398 млн), Туреччина ($297 млн), Німеччина ($212 млн), Франція ($136 млн), Італія ($128 млн), США ($120 млн), Норвегія ($118 млн), Нідерланди ($114 млн), Китай ($90 млн) та Іспанія ($84 млн).

Сумарно ці 10 країн забезпечують близько 48% вартості вітчизняного аграрного імпорту.

Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну в цілому залишається незмінною. Разом із тим характерною ознакою 2022-2023 років в ній стала поява серед основних імпортованих продуктів овочевих культур. Також фіксувалось зростання вартості закупівель за кордоном всіх ключових груп продовольства.

Традиційно найбільша частка імпорту зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски. Обсяги їх закупівель збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 41%. У структурі імпорту продукції цієї товарної групи, який за шість місяців поточного року склав $384 млн, переважає морожена риба. Її закупили на $194 млн. Це на 30% перевищує показник у $150 млн за відповідний період 2022 року

Імпорт плодів – в основному, цитрусових і бананів, а також інших фруктів, горіхів – у першому півріччі 2023 року склав $375 млн, що на чверть перевищило вартість закупок за аналогічний період попереднього року.

Алкогольних і безалкогольних напоїв закупили на $332 млн – у понад двічі більше, ніж торік. При цьому левова частка імпорту сформована за рахунок вин, пива, міцних спиртовмісних напоїв – $272 млн (+231%).

Насіння та плодів олійних культур за січень-червень 2023 року імпортували на $284 млн. Це на 26% перевищило закупівлі продукції даної групи у січні-червні 2022 року. Особливо в цій групі виділяється насіння соняшнику, яке додало у вартості 9% і було придбано в сумі $178 млн.

Вартість закупівель овочів з-за кордону зросла на 20% і склала $275 млн. Основний акцент українські імпортери зробили на закупівлі помідорів, цибулі, капусти, огірків, – продуктів, власна пропозиція яких виявилася недостатньою.

Обсяги поставок в Україну тютюнових виробів за цей період становили $246 млн, додавши у вартості 71%.

Різних харчових продуктів, у тому числі екстрактів, концентратів, готових соусів тощо, закупили за кордоном на $221 млн, що на 20% перевищило показник першого півріччя минулого року по даній групі.

Сукупно ці продукти утворюють 60% вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції.