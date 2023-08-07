Допомагав росіянам обходити санкції: Чехія почала розслідування проти бізнес-партнера Ротенберга

Поліція Чехії відкрила кримінальну справу проти громадянина Росії за звинуваченням у порушенні міжнародних санкцій.

Про це повідомив Національний центр боротьби з організованою злочинністю, передає Радіо Свобода.

Імʼя підозрюваного поліція не називає, але за даними місцевих ЗМІ, йдеться про колишнього бізнес-партнера Аркадія Ротенберга.

Згідно з повідомленням поліції, російський громадянин у 2015 році брав участь у переказі коштів, які належали олігарху з Росії, включеному до списку санкцій ЄС у звʼязку з анексією Криму. Ці гроші було використано у тому числі на території Чехії. За словами представника поліції, цей олігарх повʼязаний із керівництвом Російської Федерації.

Чеське видання Deník N поспілкувалося із підозрюваним – це бізнесмен Дмітрій Калантирський. Олігархом, про якого йдеться в повідомленні поліції, очевидно є близький до Володимира Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг.

Проєкт "Муніципальний сканер" ще у 2017 році публікував розслідування, в якому називав Калантирського одним із "емісарів" Ротенберга до країн Центральної та Східної Європи. Калантирський живе в Чехії з 2014 року. Це колишній голова правління "СМП Банку", що належить Ротенбергам.

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Калантирський підтвердив виданню Deník N, що у 2015 році отримав від своїх бізнес-партнерів із Росії близько 100 мільйонів крон (понад $4 мільйони), і частина цих коштів була спрямована на рахунки офшорних компаній. Калантирський не заперечує, що довгий час знайомий з Ротенбергом і мав із ним бізнес, проте стверджує, що компанія, яка у 2015 році перераховувала йому гроші, тоді вже не належала другу Володимира Путіна. Про яку компанію йдеться, поки що не відомо. Він також стверджує, що зараз не має справ із Ротенбергом і підтримує ділові відносини лише з якоюсь жінкою з оточення бізнесмена.

У Чехії Калантирському належать три компанії, одна з них повʼязана з кіпрським офшором. Будинок, де він живе у Празі, також належить компанії, зареєстрованій на Кіпрі. У кримінальній справі, порушеній 2 серпня, там відбувся обшук. Повідомляється, що підозрюваного російського громадянина не взяли під варту, розслідування триває.