Суд у Москві визнав банкрутом російський підрозділ американської корпорації Oracle

Арбітражний суд Москви визнав банкрутом російську дочірню компанію американської корпорації Oracle і ухвалив відкрити конкурсне провадження майном боржника.

За даними судового реєстру, десять кредиторів висунули до "дочки" Oracle вимоги на понад 1,25 млрд рублів, пише російська редакція Forbes.

Найбільші претензії заявив колишній офіційний дистриб'ютор Oracle у Росії "Форс Дистрибуція" (440 млн рублів) та "Марвел-Дистрибуція" (425,2 млн рублів).

Також серед кредиторів – російський "Сбєрбанк" (77,2 млн рублів), "Альфа-банк" (99,4 млн рублів) та інші компанії.

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Як повідомлялося, американська корпорація Oracle призупинила всі операції в Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російський військ в Україну.

Щодо російської юрособи корпорації в РФ з початку лютого було запроваджено початкову процедуру банкрутства. Справу ініціювала компанія "Крок", яка в червні 2022 року подала позов проти підрозділу Oracle на 49,7 млн рублів і отримала рішення російських судів про стягнення більшої частини цих коштів.