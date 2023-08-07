"Укроборонпром" піднявся в рейтингу оборонних компаній світу одразу на 24 позиції

Державний концерн "Укроборонпром" (нині АТ "Українська оборонна промисловість") піднявся на 65 місце в рейтингу оборонних компаній світу.

Як пише видання Defense News, "Укроборонпром" у рейтингу значиться під номером 65, передає Укрінформ.

Порівняно з минулорічним рейтингом компанія піднялася на 24 позиції – з 89 на 65 місце.

У статистичних показниках вказано, що дохід компанії, яка працює виключно в оборонній сфері, у 2022 році склав $1,25 млрд, у 2021 році – $754,75 млн , що демонструє 70% зростання.

У першому десятку рейтингу – шість компаній зі США, які також обіймають перші три місця, три компанії з Китаю та одна – з Великої Британії.

Як повідомлялося, в червні державний концерн "Укроборонпром" реорганізовано у акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

До того Кабінет міністрів призначив Германа Сметаніна новим генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром". До того він керував харківським заводом імені Малишева.