Обшуки у керівництва Харківської ОВА: За чотири місяці у справі про розкрадання не знайшли підозрюваних

Підозрюваних у справі про ймовірне заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі продовольчих товарів Харківською ОВА, у рамках рослідування якої у керівництва ОВА на початку квітня відбулися обшуки, наразі немає.

Про це у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили у відповідь на запит Укрінформу.

У бюро поінформували, що слідчі дії, які проводилися на початку квітня поточного року в приміщеннях Харківської ОВА, здійснювалися в межах кримінального провадження, відкритого 17 лютого 2023 року за фактом ймовірного заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі обласною адміністрацією продовольчих товарів у ТОВ "Луцька аграрна компанія".

Провадження у ній відкрили за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

"Це кримінальне провадження не стосується зловживань при отриманні/використанні гуманітарної допомоги чи заволодіння гуманітарною допомогою", – уточнили у НАБУ.

У відомстві додали, що слідство у справі триває, встановлюється коло причетних осіб і сума матеріальних збитків.

"Водночас повідомляємо, що станом на момент надходження звернення у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомляли", – відповіли в бюро.

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Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що адміністрація співпрацює з усіма правоохоронними органами.

"Дійсно, в нас були перевірки документів, і ми на запит працівників НАБУ вже надавали дані, наші працівники давали певні пояснення. Далі побачимо. Іде процес розслідування, і тут наша основна мета, щоб він був об'єктивним, і я на це дуже сподіваюся", – сказав Синєгубов.

Як повідомлялося, 5 квітня співробітники НАБУ проводили слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

За даними джерел Цензор.НЕТ, обшуки відбулися у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синегубова, заступника голови ОДА Віти Ковальської, директора депаратменту АПК Андрія Дорожко. Справа торкається розтрати допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.