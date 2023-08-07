Київ за минулий рік втратив 63% промислових підприємств, – звіт

За воєнний 2022 рік із 1140 найбільших промислових підприємств Києва на кінець року продовжували працювати лише 417.

Про це йдеться в річному звіті Київської міської державної адміністрації, передає LIGA.net.

Обсяги промислового виробництва у столиці скоротилися на 30,6%, чисельність працівників у промисловому секторі скоротилася вдвічі – до 60 тис. осіб. При цьому обсяг реалізованої промислової продукції підприємств, які продовжували працювати, зріс на 6,2% порівняно з 2021 роком, до 503 млрд грн.

Війна призвела до закриття 10% комерційних компаній у Києві у 2022 році. Лише 45% бізнесу працювали у повному обсязі, 42% – частково на кінець року.

Капітальні інвестиції скоротилися протягом року на 15,8%, до 143,1 млрд грн.

Обсяги будівництва зменшилися на 72,8% порівняно з 2021 роком. Кількість прийнятого в експлуатацію житлового фонду впала на 53,7% (до 990,1 тис. кв. м), нежитлового – на 46,5% (до 481 тис. кв. м).

Експорт скоротився на 31,7%, до $10,4 млрд, імпорт – на 29,1%, до $22 млрд.

Кількість внутрішніх туристів у столицю впало у 12,2 раза, іноземних – у 10,4 раза.

Середня місячна зарплата у Києві за 2022 рік зросла з 21,7 тис. грн до 25,4 тис. грн.