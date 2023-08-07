Влада Львівщини витратить 86 мільйонів на реконструкцію біатлонних трас

Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації планує замовити реконструкцію біатлонного стрільбища та лижероллерних трас Львівського обласного центру олімпійської підготовким у Новояворівську.

Наразі тендер знаходиться на етапі обрання переможця, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Тендер очікуваною вартістю 96,11 млн грн (з ПДВ) на Реконструкцію біатлонного стрільбища та лижероллерних трас ЛОЦОП м. Новояворівськ (Коригування) оголосили 26 липня, а вже 3 серпня прийом заявок на участь у ньому завершили.

За його умовами, серед іншого, підрдядник має відремонтувати траси і будівлі, замінити комунікації, встановити дві снігові гармати, дизель-генератор 250 кВа, а також придбати снігохід типу "Буран". Роботи потрібно виконати до кінця 2024 року.

Єдиним учасником тендеру стало ТОВ "Житло Буд Сервіс" із Новояворівська, яке запропонувало виконати роботи за 86,02 млн грн. Власником компанії у держреєстрі вказаний Валентин Козак.

Як повідомлялося, раніше після скандалу Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА розірвав укладену за результатами тендеру угоду з фірмою "АртХаус" про продовження реконструкції центрального стадіону "Полісся" в Житомирі вартістю 70 млн грн.