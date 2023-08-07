Влада Києва дозволила відновити торгівлю м’ясом і ковбасами на пересувних ярмарках

Відзавтра на столичних пересувних ярмарках скасують заборону на реалізацію швидкопсувних продуктів харчування.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), зокрема можна буде придбати свіже м’ясо, м’ясопродукти, молочну продукцію, кондитерські вироби тощо.

Влада міста нагадує, що також у Києві працє три комунальних ринків.

Нагадаємо, у Києві продавати свіже м'ясо, ковбасу, рибу, молочну продукцію та морепродукти на пересувних ярмарках було заборонено з 4 липня. Це було пов'язано з підривом Каховської ГЕС та ускладненням епідеміологічної ситуації через спеку.