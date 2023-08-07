Росія отримає додатковий трильйон рублів доходів завдяки падінню рубля і зростанню цін на нафту, – Bloomberg

Завдяки падінню курсу рубля уряд Росії сподівається отримати близько трильйона рублів ($11 млрд) додаткових нафтогазових доходів до кінця року, їх можуть спрямувати на покриття дефіциту федерального бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела у російському уряді.

За даними співрозмовників агентства, Мінфін РФ хоче направити додаткові надходження на покриття дефіциту бюджету, хоча за чинними правилами додаткові надходження мали б спрямувати на купівлю іноземної валюти для резервів Фонду національного добробуту.

Однак державні витрати Росії зросли до рекордних рівнів, оскільки Кремль нарощує оборонне виробництво та соціальні програми, щоб підтримати свою війну в Україні та підтримувати громадську підтримку президента Володимира Путіна. Близько третини доходів бюджету Росія отримує від нафтогазової галузі.

Збільшити надходження російського уряду від експорту нафти і газу допомогло різке знецінення російської валюти.

Падіння курсу російської валюти на один рубль щодо долара означає 100-120 мільярдів рублів додаткових доходів для уряду, вважає економіст Bloomberg Economics Russia Олександр Ісаков.

У червні вперше цього року федеральний бюджет мав місячний профіцит, що допомогло скоротити дефіцит до 2,6 трлн рублів з початку 2023 року. Водночас ціна на флагманський сорт російської нафти Urals також перевищила граничний рівень $60 за барель, встановлений країнами G-7.

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Як повідомлялося, курс російського рубля на Московській біржі падає відносно долара, євро та китайського юаня із середини травня. 7 серпня курс долара в моменті перевищував позначку 97 рублів вперше з 25 березня 2022 року, курс євро також оновив максимум з тієї ж дати – під час торгів він піднімався до 106,6 рубля.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнавав, що падіння курсу рубляпозитивно позначається на наповненні російського бюджету, влада не планує вживати заходів для його стримування.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що падіння курсу рубля обумовлене динамікою зовнішньої торгівлі і назвала "теорією змови" припущення про умисне послаблення курсу, щоб наповнити російський держбюджет.

Однак перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.