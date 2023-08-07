monobank за пів року збільшив чистий прибуток у 6,3 раза

Чистий прибуток "Універсал Банку", на базі ліцензії якого працює проєкт monobank, за січень-червень 2023 року склав 1,56 млрд грн, що майже в 6,3 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Як повідомляється в неконсолідованому піврічному звіті банку, у другому кварталі цього року банк спрацював із чистим прибутком 740,65 млн грн, що майже в 2,1 раза краще, ніж у другому кварталі минулого року, передає Інтерфакс-Україна.

Указується, що чистий процентний дохід "Універсал Банку" за перше півріччя цього року збільшився на 62,6% – до 5,52 млрд грн, у тому числі у другому кварталі зростання становило 89,6% – до 2,76 млрд грн.

Чистий комісійний збиток у січні-червні цього року в 2,9 раза перевищив збиток за січень-червень 2022 року, склавши 611,1 млн грн, у тому числі у квітні-червні – на 40,3%, склавши 381,2 млн грн.

Значний внесок у покращення фінансового результату банку зробило зниження збитку від скорочення корисності в першому півріччі цього року до 682,1 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 3,75 млрд грн.

За даними звіту, у другому кварталі цього року збитки за цією статтею дорівнювали 271,8 млн грн проти 2,53 млрд грн. у другому кварталі минулого.

Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою знизився у першому півріччі цього року до 1,92 млрд грн з 2,4 млрд грн у першому півріччі минулого, у тому числі у другому кварталі – до 806,99 млн грн з 2,08 млрд грн.

Сукупний прибуток банку за перше півріччя 2023 року досяг 1,85 млрд грн проти 201,2 млн грн за аналогічний період минулого року.

Згідно зі звітом, за січень-червень поточного року активи банку зросли на 6,14 млрд грн, сягнувши 92,71 млрд грн.

Таке зростання пояснюється збільшенням обсягу готівки та коштів у НБУ з 19,72 млрд до 26,44 млрд грн, кредитів та авансів клієнтам – з 17,8 млрд грн до 22,02 млрд грн та заборгованості інших банків з 2,93 млрд грн до 4,14 млрд грн.

Водночас інвестиції в цінні папери скоротилися з 34,35 млрд грн до 30,89 млрд грн.

Кошти клієнтів "Універсал Банку" за перше півріччя 2023 року зросли на 11,6% – до 77,43 млрд грн, власний капітал банку – з 9,2 млрд грн до 11,05 млрд грн, тоді як нерозподілений прибуток знизився на 27,5% – до 1,56 млрд грн.

"Універсал Банк" був заснований у січні 1994 року, з 2016 року став членом фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка, а з 2017 року її учасником. На базі "Універсал Банку" діє віртуальний monobank, який обслуговує близько 7,44 млн клієнтів.

За даними НБУ на 1 червня, "Універсал" входив до десятки найбільших банків країни, займаючи дев'яте місце серед 65 чинних українських банків за розміром загальних активів (100,24 млрд грн). На початок червня мережа банку складалася із 13 відділень.