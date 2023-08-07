Суд остаточно відмовився відсторонити затриманого на хабарі очільника Тернопільської облради Головка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилася задовольнити апеляційну скаргу прокурора та відсторонити від займаноюї посади голову Тернопільської облради Михайла Головка.

Відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 7 серпня, воно є остаточним, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Прокурор наголошував на обґрунтованості підозри та наявності ризиків, пов'язаних з перебуванням указаної особи на посаді, оскільки інкримінований злочин тісно пов'язаний із займаною підозрюваним посадою, однак апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким відмовлено у застосуванні відсторонення від посади", – зазначається у повідомленні.

При цьому щодо підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у виді застави із покладенням низки процесуальних обов'язків.

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Як повідомлялося, у червні правоохоронці затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, а також двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука за вимагання хабаря у місцевого бізнесмена-волонтера.

За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Уже 28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 805 тис. грн застави. Після внесення цих коштів Головко вийшов на свободу. І в липні повернувся на роботу.